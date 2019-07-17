В Воложине 21-летняя девушка пришла к соседке ночью с ножом и зарезала ее собаку
ЧП произошло в Воложине в конце весны 2019 года, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.
Поздно ночью 13 мая 21-летняя жительница Воложина пришла с ножом к дому соседки и зарезала ее полугодовалого пса. Собака в этот момент была привязана цепью. Утром 31-летняя женщина обнаружила рядом с будкой лужу крови и мертвую собаку и позвонила в милицию.
– Следственный комитет возбудил уголовное дело против убийцы собаки. Смертельное ножевое ранение псу девушка нанесла из-за того, что накануне поссорилась с его хозяйкой, – уточнили в пресс-службе.
Эксперты подтвердили, что смерть животного наступила именно из-за ножевого ранения. На данный момент еще устанавливаются все обстоятельства низменного злодеяния. К фигурантке применили меру обязательной явки.
Расследование продолжается.
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