В Воложине 21-летняя девушка пришла к соседке ночью с ножом и зарезала ее собаку

Девушка поссорилась с хозяйкой, из-за чего ночью и зарезала пса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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ЧП произошло в Воложине в конце весны 2019 года, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Поздно ночью 13 мая 21-летняя жительница Воложина пришла с ножом к дому соседки и зарезала ее полугодовалого пса. Собака в этот момент была привязана цепью. Утром 31-летняя женщина обнаружила рядом с будкой лужу крови и мертвую собаку и позвонила в милицию.

– Следственный комитет возбудил уголовное дело против убийцы собаки. Смертельное ножевое ранение псу девушка нанесла из-за того, что накануне поссорилась с его хозяйкой, – уточнили в пресс-службе.

Эксперты подтвердили, что смерть животного наступила именно из-за ножевого ранения. На данный момент еще устанавливаются все обстоятельства низменного злодеяния. К фигурантке применили меру обязательной явки.

Расследование продолжается.