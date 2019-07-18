Фото: гомельчане устроили давку на открытии супермаркета

В рекламе обещали бесплатные пиццы и мороженое, пришли около 200 человек

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В среду в Гомеле открыли новый супермаркет известной сети. Он находится рядом с новостройками на улице Чечерской, где живет много молодых семей. На открытии собралось около двухсот человек, из которых примерно половина - дети. Также много было молодых родителей с детьми на руках, людей в возрасте, пенсионеров.

В рекламе обещали, что на открытии магазина будет праздник, покупателям станут раздавать мороженое и разыгрывать купоны на бесплатную пиццу. Уже за полчаса до открытия перед входом играла музыка, толпу развлекали ростовые куклы и клоун, а ведущий разыгрывал купоны на пиццу. Мороженое же раздавали позже - тем, кто выходил из магазина с покупками.

Люди собрались задолго до открытияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Охранники открыли одну половину дверного проема и запускали людей небольшими группами, сдерживая толпу. Корреспондент «КП» зашел в середину людской массы, чтобы на себе ощутить происходящее. Давили со всех сторон, а труднее всего было детям, которым на вид 8 - 10 лет: их зажимали взрослые, проталкиваясь в магазин.

- Пожалуйста, не спешите, не суетитесь! - призывал ведущий.

Открыли одну половину дверного проемаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие стремились скорее протиснуться в супермаркет, поэтому создавали давку. У некоторых упали мобильные телефоны, экраны которых растоптали. А несколько человек в возрасте, протиснувшись в дверь, едва не упали под напором покупателей сзади. К счастью, пострадавших или травмированных заметно не было. Не видно было поблизости и милиции.

Многие старались быстрее протиснуться в магазинФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Охранники сдерживали толпуФото: Павел МИЦКЕВИЧ