2019-07-17T19:12:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Столинском районе из болота вытащили советский Ил-4 с человеческими останками

Самолет был сбит немецким снарядом
Надежда БУТОВИЧ
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Останки дальнего бомбардировщика лежали в болоте на 4-метровой глубине. Фото: sb.by.Останки дальнего бомбардировщика лежали в болоте на 4-метровой глубине. Фото: sb.by.
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О том, что в болоте рядом с деревней Речица на Столинщине может находиться советский бомбардировщик сотрудникам музея рассказал местный житель Александр Губанов, информирует sb.by.

Сведения подтвердились, и директором госмузея военной истории Сергеем Азаронком и председателем Белоруского общественного объединения ветеранов Иваном Гордейчиком был инициирован подъем «находки».

– Останки дальнего бомбардировщика лежали на 4-метровой глубине. Ил был сильно разрушен, но один из двигателей, элементы шасси, винтовые лопасти были практически нетронуты, – пояснили журналистам.

Вместе с фрагментами Ил-4, авиационным пулеметом Березина, пистолетом ТТ на поверхность были подняты человеческие останки.

Кроме техники и оружия, были найдены погоны. Фото: sb.by.

Кроме техники и оружия, были найдены погоны. Фото: sb.by.

– Сейчас останки переданы на экспертизу специалистам Госкомитета Брестчины. Скорее всего погибшие – два человека, которые были стрелками-радистами. Они находились в турели самолета и при атаке вражеских истребителей гибли первыми – неприятель бил именно туда, чтобы исключить ответный огонь. На борту Ила должны были еще находиться штурман и пилот, но их судьба неизвестна, – рассказал Дмитрий Киенко, историк, руководитель научно-исследовательской группы «Рубон».

Сначала поиски в болоте велись с помощью магнитомера, а когда были обнаружены останки фюзеляжа, цилиндры и двигатель, к работе приступил экскаватор. О происхождении самолета «поведали» номера на моторах. Бомбардировщик Ил-4 был выпущен в 1943 году в Иркутске, сбили его в июне 1944 во время операции «Багратион».

– Причиной крушения стал попавший немецкий снаряда от чего бомбардировщик загорелся, – пояснили специалисты.

Найденный под Столином Бомбардировщик Ил-4 был выпущен в 1943 году в Иркутске, сбили его в июне 1944 во время операции «Багратион». Фото: airwar.ru.

Найденный под Столином Бомбардировщик Ил-4 был выпущен в 1943 году в Иркутске, сбили его в июне 1944 во время операции «Багратион». Фото: airwar.ru.

После того, как личности погибших будут установлены, их перезахоронят со всеми почестями. Фрагменты самолета и оружие будут переданы в экспозицию Музея военной истории.

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