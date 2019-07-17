Минчанин за 10 лет взял у знакомых под расписку $150 тысяч

Если вы пострадали от действий мошенника на фото, обратитесь в милицию по номеру 102. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

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В Минске арестовали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

42-летний мужчина в течение нескольких лет входил в доверие к различным людям и, выдумывая самые невообразимые предлоги, одолжал у них крупные суммы наличности. Деньги иногда брал просто под расписку, а иногда обещал при этом еще и хорошие проценты.

– С 2009 года мужчина нигде официально не работал, жил именно за счет одолженных денег. А с 2012 года начал реализовывать различные мошеннические схемы, – рассказали в пресс-службе.

В 2015 году желая получать большие суммы, минчанин стал представляться крупным инвестором. Теперь под расписку он брал от 500 до 5000 тысяч долларов.

– Деньги мошенник выманивал под предлогом якобы оплаты операционных расходов для перевода денег на счета в зарубежном банке в ЮАР. Когда «кредиторы» интересовались о возврате долга пояснял, что мол вот-вот процедура перевода должна завершиться и деньги скоро будут на счету. Конечно, никаких денег и в помине не было. На данный момент удалось установить 10 пострадавших, – уточнили правоохранители.

Нанесенный мошенником ущерб составил 300 тысяч рублей, но минчанин «пообещал», что отдаст долги с процентами – заплатит обманутым более полутора миллиона рублей.

Дело передано на правовую оценку, розыски пострадавших продолжаются.