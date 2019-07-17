2019-07-17T20:26:24+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске потерявшийся шпиц разжалобил милиционера

Правоохранитель забрал собаку с улицы и вернул хозяйке
Надежда БУТОВИЧ
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Посмотрите в эти глаза – вы бы тоже не смогли пройти мимо! Фото: ГУВД Мингорисполкома.Посмотрите в эти глаза – вы бы тоже не смогли пройти мимо! Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Мы все уже привыкли, что быстрее всего найти потерявшееся животное можно через соцсети. Но оказывается, еще надежнее, если питомец сам обратиться к нужным людям, например, к... правоохранителям.

Такой невероятный инцидент и произошел на днях в белорусской столице, рассказали в ГУВД Мингорисполкома агентству «Минск-Новости». Собачку обнаружили неподалеку от здания районного управления милиции в Партизанском районе.

– Маленький песик подбежал, сел напротив и стал жалобно смотреть на меня. Я не смог его проигнорировать и занес живую находку в оперативно-дежурную службу, – рассказал старший лейтенант Владислав Чучков.

Найденный шпиц выглядел ухожено, у него был ошейник и было очевидно, что сбежавшее животное будут искать хозяева. Так и получилось…

– После службы я возвращался домой и обратил на улице внимание на плачущую девушку. Она рассказала, что потеряла питомца – черного шпица. И я смог обрадовать минчанку – сказал, что ее собака сама нашлась и находится в милиции, – пояснил офицер.

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