Маковые головки, дубинки - пограничники рассказали, что еще нельзя привозить в Беларусь

Если мак опиумный, то за это грозит до семи лет лишения свободы

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С начала лета гомельские пограничники выявили три случая перемещения через границу стеблей с головками мака. Люди даже не догадывались, что ввоз в Беларусь маковых «составляющих» подпадает под ограничительные меры законодательства. Маковые головки были изъяты для проведения экспертизы. По ее результатам будет известно, к какому сорту относится растение - декоративному или опиумному, и понесут ли граждане ответственность, рассказали KP.BY в Гомельской пограничной группе. Если опиумный, то за это грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

- Также проблемным вопросом остаются попытки перемещения через границу некурительных смесей и специальных средств, к примеру, металлических дубинок, резиновых и телескопических палок, которые запрещены к ввозу на территорию страны. За минувшие полгода некурительная смесь выявлена в 16 случаях, специальные средства - в 12. Это в четыре и в два раза больше чем за тот же период 2018 года, - добавили в погрангруппе.

Все случаи выявления такого рода «находок» значительно увеличивают время пересечения границы, а нарушители привлекаются к административной ответственности, отмечают пограничники.