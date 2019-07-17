2019-07-17T20:49:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичах участковый приехал унять скандал и обнаружил на подворье авиаснаряд, а в доме – гранату

Оружие времен ВОВ продолжают находить в Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Опасные находки уничтожили специалисты саперно-пиротехнических групп. Фото: МВД.Опасные находки уничтожили специалисты саперно-пиротехнических групп. Фото: МВД.
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ЧП произошло в райцентре вечером во вторник, 16 июля, сообщают в пресс-службе МВД.

Примерно в 21.00 часов по вызову о семейном дебоше прибыл в частный дом участковый инспектор. Милиционер утихомирил ссору, но во время разбирательства обнаружил в доме гранату Ф1 с запалом. А во дворе нашлась и более серьезная находка – авиационный снаряд.

– Жильцы были немедленно эвакуированы, а на место ЧС прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы. К счастью, оба боеприпаса оказались учебными, – пояснили в пресс-службе.

Однако в тот же день схожий инцидент произошел в Чаусах на Могилевщине. Рядом с железнодорожным вокзалом грибники нашли в лесном массиве три минометные мины времен ВОВ.

– Опасные находки были обнаружены гражданами также на территории Пинского и Пружанского районов. Артиллерийские снаряды в Брестской области были найдены прохожими на обочинах дорог. Весь арсенал уничтожили саперы, – рассказали правоохранители.

К слову, «Комсомолка» ранее сообщала, что еще одну находку времен ВОВ нашли на днях на Столинщине, где из болота специалисты вытащили фрагменты бомбардировщика Ил-4 и останки двух человек.

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