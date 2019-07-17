В Минске ищут воспитанницу детдома Алину Гавранину

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Сотрудники правоохранительных органов столицы объявили в розыск несовершеннолетнюю воспитанницу детского дома, информируют в пресс-службе ГУВД Минского городского исполкома.

Гавраниной Алине Владимировне полных 15 лет. Она проживает в столице на улице Кижеватова в доме 68, в воспитательном учреждении «СемьЯ» – минском «Детском доме №7». Как сообщило руководство ГУЛ, во вторник, 16 июля, воспитанница ушла из госучреждения и пропала без вести.

Девушке на вид 17 лет, ее рост примерно 158 – 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы до плеч, окрашенные в темный цвет – кончики окрашены в более светлый.

Из детдома Алина Гавранина ушла в темной байке, темной футболке с красным принтом, темно-серых джинсах и салатовых кроссовках.

Если вы знаете, где находится девушка на фото, сообщите об этом в милицию по номеру 102.