КП Беларусь
В Гомеле легковушка въехала в озеро, водитель госпитализирован
По непроверенной информации, «Хонду» преследовала милиция
В Гомеле легковушка въехала в озеро
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Вечером в среду в Гомеле легковой автомобиль Honda въехал в озеро. Это произошло в микрорайоне «Сельмашевский» около переулка Линейный. На место ДТП прибыли машины милиции, «скорой» и спасателей, собралось много очевидцев.
По их словам, за водителем гналась машина милиции, на скорости водитель Honda не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в озеро. Он остался жив, с травмами мужчина госпитализирован, рассказал KP.BY очевидец Борис Аникеев. Официальной информации об инциденте пока нет.
В Гомеле легковушка въехала в озеро