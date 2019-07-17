2019-07-17T22:14:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Фотофакт. В Валааме Лукашенко зажег свечу вместе с Путиным и сыном Николаем

Президенты России и Беларуси посетили монастырь на острове в Карелии
Надежда БУТОВИЧ
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В поездке на Валаам Александра Лукашенко сопровождал младший сын Николай. Фото: belta.by.В поездке на Валаам Александра Лукашенко сопровождал младший сын Николай. Фото: belta.by.
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В среду, 17 июля, главы двух государств побывали с официальным визитом в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре на острове Валаам в Карелии, информирует пресс-служба главы страны.

В обители президентов Беларуси и России встретили священнослужители. Фото: kremlin.ru.

В обители президентов Беларуси и России встретили священнослужители. Фото: kremlin.ru.

В обители президентов Беларуси и России встретили священнослужители. После непродолжительной беседы в сопровождении церковнослужителей Путин и Лукашенко прошли по монастырской территории, посетили главный храм Валаамской обители, где увидели мощи святых. Затем, поклонившись иконе Валаамской Божьей матери, президенты и сын белорусского лидера Николай Лукашенко вместе зажгли свечи.

Лукашенко признался, что рад побывать на Валааме впервые именно с Путиным. Фото: kremlin.ru.

Лукашенко признался, что рад побывать на Валааме впервые именно с Путиным. Фото: kremlin.ru.

– Первое, что я сказал ему (Прим.: Владимиру Путину), то, что я рад, приезжая впервые сюда в окружении своего друга, – признался Лукашенко по прибытии в обитель.

Также продолжая визит, президенты посетили скит во имя Всех Святых, церковь Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, а также зашли в часовню, освященную в честь семьи царя Николая II, увидели другие святыни, ознакомились с экспозицией музея монастыря.

В сопровождении церковнослужителей Путин и Лукашенко прошли по монастырской территории. Фото: kremlin.ru.

В сопровождении церковнослужителей Путин и Лукашенко прошли по монастырской территории. Фото: kremlin.ru.

Так как встреча проходила в неформальной обстановке, то и одежда была соответствующей. Деловые костюмы лидеры двух государств сменили на более свободный стиль. Оба президента были в кроссовках. Путин выбрал светлый пиджак с классическими джинсами, а Лукашенко надел сверху жакет на молнии, но не изменил деловым брюкам.

Для встречи в неформальной обстановке президенты выбрали одежду свободного стиля. Фото: kremlin.ru.

Для встречи в неформальной обстановке президенты выбрали одежду свободного стиля. Фото: kremlin.ru.

В четверг, 18 июля в Санкт-Петербурге, руководителей двух стран ждут официальные мероприятия – VI Форум регионов Беларуси и России.

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