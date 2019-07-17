БАТЭ за пять минут забил три мяча «Пясту» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

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В ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях встречался с польским «Пястом». После ничьи 1:1 в Борисове «желто-синим» надо было забивать. Но в первом тайме они пропустили сами - теперь надо было забивать дважды. В конце матча помогли опыт игры в еврокубках и настрой – за пять минут (с 82-й по 87-й) БАТЭ забил дважды (отличились Мукам с пенальти и Волков) и вышел в следующий раунд - победа 2:1. Во втором раунде соперником станет норвежский «Русенборг».

В седьмой раз подряд БАТЭ после ничьи дома выходит в следующий раунд еврокубка.