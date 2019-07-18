Ночью в Мстиславском районе пьяного водителя BMW останавливали со стрельбой

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В ночь на четверг, 18 июля, сотрудникам ГАИ Мстиславля пришлось применить табельное оружие, чтобы принудительно остановить автомобиль BMW. Это произошло недалеко от деревни Старое Село. К счастью, пострадавших нет.

- Авто ехало из Мстиславля, петляя из стороны в сторону по всей ширине проезжей части. BMW управлял житель Мстиславского района, который признался, что пытался скрыться, потому что был в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в преследуемой машине находилась девушка-пассажир. По факту происшествия проводится проверка, на место выбывала следственно-оперативная группа местного РОВД.

- По-прежнему горе-водители подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь людей, находящихся рядом, - прокомментировала Ольга Чемоданова.