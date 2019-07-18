2019-07-18T09:33:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске ищут пропавшую 15-летнюю воспитанницу детдома

Пропавшая выглядит старше своих лет
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске ищут пропавшую 15-летнюю воспитанницу детдома. Фото: ГУВДВ Минске ищут пропавшую 15-летнюю воспитанницу детдома. Фото: ГУВД
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Милиционеры Октябрьского РУВД белорусской столицы ищут пропавшую девушку. На этот раз исчезла 15-летняя воспитанница детского дома. Алина Гавранина 16 июля ушла из детдома №7 «СемьЯ» в Минске. В учреждение девушка так и не вернулась, где она сейчас - неизвестно.

Пропавшая воспитанница детдома выглядит старше своих лет - на вид ей 17. Рост девушки около 158 - 160 см, волосы крашеные, темные. Когда Алина уходила из детдома, она была одета в байку темного цвета, темную майку с красным рисунком, темно-серые джинсы, салатовые кроссовки.

Всех, кто что-то знает о местонахождении несовершеннолетней, милиция просит срочно позвонить по номерам +37517 222-04-42 или 102.

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