Уехала на велосипеде и не вернулась: в Логойском районе ищут 15-летнюю девочку

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка или об обстоятельствах ее исчезновения, просят срочно позвонить в милицию

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Логойский РОВД ищет без вести пропавшую Галину Веремийчик. 15-летняя девочка из деревни Малые Нестановичи вечером 17 июля уехала на велосипеде из соседней деревни Крайск домой, но родные ее так и не дождались. Где сейчас находится ребенок, неизвестно.

На вид девочке 14 - 16 лет, ее рост - 150 - 155 см, телосложение худощавое, глаза светло-голубые, волосы прямые, светлые, длинные. Галя уехала на велосипеде «Аист» темно-синего цвета, верхняя рама перемотана поролоном и черной изолентой.

На тот момент девочка была одета в светло-синие джинсы, черную байку с рисунком человека красного цвета.

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка или об обстоятельствах ее исчезновения, просят срочно позвонить в милицию по мобильному номеру +37544 7864225, по городскому +3751774 78927 или по короткому номеру 102.