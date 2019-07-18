2019-07-18T12:38:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Уехала на велосипеде и не вернулась: в Логойском районе ищут 15-летнюю девочку

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка или об обстоятельствах ее исчезновения, просят срочно позвонить в милицию
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Логойском районе ищут 15-летнюю девочку. Фото: УВДВ Логойском районе ищут 15-летнюю девочку. Фото: УВД
Изменить размер текста:

Логойский РОВД ищет без вести пропавшую Галину Веремийчик. 15-летняя девочка из деревни Малые Нестановичи вечером 17 июля уехала на велосипеде из соседней деревни Крайск домой, но родные ее так и не дождались. Где сейчас находится ребенок, неизвестно.

На вид девочке 14 - 16 лет, ее рост - 150 - 155 см, телосложение худощавое, глаза светло-голубые, волосы прямые, светлые, длинные. Галя уехала на велосипеде «Аист» темно-синего цвета, верхняя рама перемотана поролоном и черной изолентой.

На тот момент девочка была одета в светло-синие джинсы, черную байку с рисунком человека красного цвета.

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка или об обстоятельствах ее исчезновения, просят срочно позвонить в милицию по мобильному номеру +37544 7864225, по городскому +3751774 78927 или по короткому номеру 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спасатель погиб на озере в Чайшникском районе
В выходные в Беларусь вернется жара, но ненадолго
Белорусов призвали оплатить долг за электроэнергию жены Рыгора Бородулина
В Иваново судили мужчину, который хотел украсть награды ветерана
Официально: сотрудник СК, которого нашли мертвым в Бресте, был в отпуске
В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета
Решение по отмене роуминга между Россией и Беларусью перенесли на август
Маковые головки, дубинки - пограничники рассказали, что еще нельзя привозить в Беларусь
Фото: гомельчане устроили толкотню на открытии супермаркета
В Минске ищут пропавшую 15-летнюю воспитанницу детдома
Ночью в Мстиславском районе пьяного водителя BMW останавливали со стрельбой
БАТЭ за пять минут забил два мяча «Пясту» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Фотофакт. В Валааме Лукашенко зажег свечу вместе с Путиным и сыном Николаем
В Гомеле легковушка въехала в озеро, водитель госпитализирован
В Минске ищут воспитанницу детдома Алину Гавранину
В Ляховичах участковый приехал унять скандал и обнаружил на подворье авиаснаряд, а в доме - гранату
В Минске потерявшийся шпиц разжалобил милиционера
Минчанин за 10 лет взял у знакомых под расписку $150 тысяч
В Столинском районе из болота вытащили советский Ил-4 с человеческими останками
В Воложине 21-летняя девушка пришла к соседке ночью с ножом и зарезала ее собаку
Семилетний мальчик попал под машину в Мозыре
Лихачу на Infiniti дали 2 года ограничения свободы за продажу нерабочих айфонов
В Каталонии спасатели искали белоруса в море, а он оказался в борделе
Минчанин расстрелял чужой автомобиль из пневматики
Подростков, которые забрали бесхозную сумку, задержали
После утреннего ливня затопило Брест