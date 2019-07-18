2019-07-18T13:02:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Решение по отмене роуминга между Россией и Беларусью перенесли на август

Российская сторона заявила о решении вопроса до 15 сентября
Павел МИЦКЕВИЧ
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Решение по отмене роуминга перенесли на августРешение по отмене роуминга перенесли на августФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Решение по отмене роуминга между Россией и Беларусью перенесли на август. Как заявил глава Совета Республики Михаил Мясникович на Форуме регионов в Санкт-Петербурге, конкретные решения будут приниматься на очередной встрече, которая запланирована на 2 августа в белорусском Полоцке.

Со стороны операторов сотовой связи Беларуси есть понимание проблемы, цитирует Мясниковича belta.by.

В то же время глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о готовности российской стороны, но, по ее словам, вопрос будет решен до 15 сентября.

Ранее говорилось о том, что тарифы на межсетевую связь между операторами в Беларуси - самые высокие на территории СНГ и равны примерно 30 центам за минуту, в то время как у мобильных операторов РФ цены существенно ниже - 14 - 19 центов за минуту. Поэтому, если полностью отменить роуминг, не выравнивая тарифы на интерконнект, каждый российский мобильный оператор рискует потерять до 1,5 - 2 млрд российских рублей в год.

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