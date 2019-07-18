В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета

Это офицер, который работал водителем в УСК по Брестской области

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ЧП произошло ночью 15 июля в квартире, где жил сотрудник. Следственный комитет прокомментировал происшествие.

- По месту жительства обнаружено тело водителя управления Следственного комитета по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел, зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты. Коллектив Следственного комитета выражает соболезнования родным сотрудника, - комментирует официальный представитель Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

Следователи проводят проверку по поводу смерти мужчины.

По неофициальной информации Телеграм-канала Nexta, офицер оставил предсмертную записку.