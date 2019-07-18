Официально: сотрудник СК, которого нашли мертвым в Бресте, был в отпуске

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Ночью 15 июля у себя дома, предположительно, застрелился сотрудник Управления Следственного комитета по Брестской области. Тело 32-летнего водителя УСК было найдено с огнестрельным ранением.

- По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, - сообщает СК в своем Telegram-канале. - Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел, зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты.

СК обнародовал информацию после того, как ранее в тот же день появились неофициальные сведения о трагедии.