2019-07-18T12:54:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Иваново судили мужчину, который хотел украсть награды ветерана

Но сделать этого не смог: оказалось, что награды из дома забрала дочь умершего участника войны
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Иваново судили мужчину, который хотел украсть награды ветеранаВ Иваново судили мужчину, который хотел украсть награды ветеранаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Иваново судили 54-летнего местного жителя, который хотел похитить награды ветерана Второй мировой войны. Мужчина точно знал, что после смерти соседа-ветерана остались его награды: орден «Отечественной войны II степени», медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и другие медали. Также мужчина был в курсе, что после смерти соседа в его доме никто не жил, поэтому решил забраться в чужой дом и украсть ценности. Так и сделал, но остался ни с чем, потому что не учел одного: награды из дома забрала дочь ветерана.

Вора задержали и судили по уголовной статье. В суде он признал полностью свою вину, объяснил, что хотел продать награды в Пинске, зная, что их скупают и дают хорошую цену. Обвиняемый раскаялся, поэтому был наказан нестрого: за покушение на кражу он получил штраф в 35 базовых величин (это почти 900 рублей). Приговор вступил в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

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