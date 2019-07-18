2019-07-18T13:01:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусов призвали оплатить долг за электроэнергию жены Рыгора Бородулина

Несколько человек уже оплатили часть суммы - свет должны включить
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусов призвали оплатить долг за электроэнергию жены Рыгора Бородулина. Фото: facebook.com/gleb.labadzenkaБелорусов призвали оплатить долг за электроэнергию жены Рыгора Бородулина. Фото: facebook.com/gleb.labadzenka
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У Валентины Бородулиной, жены знаменитого белорусского поэта Рыгора Бородулина, который умер пять лет назад, сложилась неприятная ситуация. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке блогер Глеб Лободенко.

- Отключили свет, уже неделю она сидит в темноте. Холодильник разморозился, плита электрическая - тоже пользоваться невозможно. Чаю не попьешь. Задолженность за свет - 917 рублей, - написал блогер.

Он призвал не обсуждать публично причину сложившейся ситуации, а помочь вдове с оплатой электричества. Ведь сделать это можно, не отрываясь от компьютера, через систему ЕРИП.

- Не волнуйтесь, что мы вместе оплатим лишнее, наперед. Учитывая ситуацию, это будет даже лучше, - добавил Глеб.

Назавтра несколько человек отписались в комментариях, что уже внесли свой вклад. В основном, люди оплачивали по 100 киловатт - это около 15 рублей.

- Кто оплачивал, пожалуйста, срочно сбросьте мне чеки, - написал недавно блогер. - Энергосбыт готов включить свет, но просит показать квитанции, так как в нашей АйТи-стране они увидят оплату только через 5 дней.

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