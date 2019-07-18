2019-07-18T13:40:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В выходные в Беларусь вернется жара, но ненадолго

С понедельника снова похолодает, осадки и грозы возобновятся
Павел МИЦКЕВИЧ
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В выходные можно будет позагорать на пляжеВ выходные можно будет позагорать на пляжеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу в Беларуси будет еще прохладно, а в выходные 20-21 июля аномально холодный и дождливый июль подарит тепло. Ожидается даже жара до плюс 30 градусов, правда, только по югу страны. Осадки прекратятся, лишь в отдельных районах Брестской области в субботу возможны кратковременные дожди.

В воскресенье осадки ожидаются по всей западной части республики - из-за атмосферного фронта, который придет из Польши. Прогнозируются грозы.

Из областных центров теплее всего будет в Бресте - до плюс 29 градусов, но с дождями и, возможно, с грозами. В другом южном областном центре, Гомеле, - до плюс 28 градусов и без осадков. В Минске дневная температура воздуха в воскресенье поднимется до плюс 27 градусов, прогнозирует Белгидромет.

А с понедельника по большей части страны снова похолодает до 22-24 градусов, осадки и грозы возобновятся.

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