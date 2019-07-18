КП Беларусь
Спасатель погиб на озере в Чашникском районе
Его тело нашли в воде после тренировки
Спасатель утонул в Чайшникском районеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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37-летний работник Чашникского райотдела по ЧС погиб 17 июля. Его тело обнаружили в озере. Трагедия произошла в том месте, где сотрудники МЧС проводили в среду тренировку.
- После ее завершения спасатель отлучился. Через несколько минут коллеги обнаружили его в воде, проводили реанимационные мероприятия, - сообщает belta.by со ссылкой на МЧС.
Прибывшие медики констатировали смерть спасателя. Причина смерти мужчины будет установлена по результатам экспертизы. Министерство выражает соболезнования родным и близким, добавили в ведомстве.