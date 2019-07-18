Фотофакт: в минском кафетерии продаются огурцы по цене мяса

Изменить размер текста: A A

Пример вопиющего ценообразования сфотографировали читатели kp.by. В одном из кафетериев магазина «Радзивилловский» на улице Первомайской малосольные огурцы продаются по цене мяса - за 9 руб. 10 коп. «Учитывая, что на рынках и в супермаркетах они сейчас по рубль-полтора, накрутка за воду, соль и работу просто атомная», - пишет автор фото.

Рядом с «золотыми» огурчиками лежит плов с мясом за 9.79 руб. - дороже малосольных овощей всего на 60 копеек.

Конечно, может, эти огурцы солила какая-нибудь суперзвезда, но на ценнике закуски это не указано. В ее составе лишь вполне земные ингредиенты: вода, соль, чеснок, укроп и сами огурцы.