2019-07-18T15:20:07+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт: в минском кафетерии продаются огурцы по цене мяса

И это в разгар огуречного сезона!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В одном килограмме около 13 "золотых" огурчиковВ одном килограмме около 13 "золотых" огурчиков
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Пример вопиющего ценообразования сфотографировали читатели kp.by. В одном из кафетериев магазина «Радзивилловский» на улице Первомайской малосольные огурцы продаются по цене мяса - за 9 руб. 10 коп. «Учитывая, что на рынках и в супермаркетах они сейчас по рубль-полтора, накрутка за воду, соль и работу просто атомная», - пишет автор фото.

Рядом с «золотыми» огурчиками лежит плов с мясом за 9.79 руб. - дороже малосольных овощей всего на 60 копеек.

Конечно, может, эти огурцы солила какая-нибудь суперзвезда, но на ценнике закуски это не указано. В ее составе лишь вполне земные ингредиенты: вода, соль, чеснок, укроп и сами огурцы.

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