18 тыс. белорусов покусали клещи

Это больше, чем в прошлом году

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За минувшие полгода к медикам обратилось больше 18 тыс. человек, к которым присосались клещи. Это больше, чем в прошлом году. Чаще всего обращения поступали от жителей столицы, Брестской и Гродненской областей. Большинство пострадавших от клещей накануне были в лесу, на селе или на даче, сообщает Минздрав.

В Беларуси клещи заражены возбудителями 9 инфекционных заболеваний. Чаще всего регистрируются случаи болезни Лайма и клещевого энцефалита.

В Минздраве напомнили, что защититься от клеща можно длинной одеждой, закрывающей все участки тела - чтобы клещ не мог проникнуть под одежду. Перед тем как занести в дом букеты полевых цветов, надо их тщательно осмотреть. А если все же клещ присосался к коже, лучше всего сразу обратиться к медикам.

Напомним, как достать "кровопийцу" самостоятельно (см. инфографику).