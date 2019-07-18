2019-07-18T16:08:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Проехала не в ту сторону 60 км. Нашлась пропавшая 15-летняя девочка

Она ехала всю ночь не по той дороге, а когда спустило колесо, шла пешком и катила велосипед
Павел МИЦКЕВИЧ
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Нашлась пропавшая 15-летняя девочка. Фото: МВДНашлась пропавшая 15-летняя девочка. Фото: МВД
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Нашлась 15-летняя Галина Веремийчик, которую искала милиция как пропавшую без вести. Напомним, девочка из деревни Малые Нестановичи Логойского района вечером 17 июля уехала на велосипеде из соседней деревни Крайск домой, но родные ее так и не дождались.

Днем в четверг подростка обнаружил сотрудник милиции из соседнего района. Выяснилось, что девочка заблудилась: выехала на велосипеде не на ту дорогу и направилась в сторону Минска. К счастью, как раз в то время по той же трассе ехал старший участковый инспектор из Вилейского РОВД Вадим Язинский. Он был в отпуске и направлялся в столицу. Милиционер заметил девочку, которая вела рядом с собой велосипед «Аист» и узнал по приметам разыскиваемого ребенка.

- Спросил, не ее ли ищут, - цитирует Вадима Язинского МВД. - Девочка ответила утвердительно. Сказала, что приехала в соседнюю деревню к подруге в гости, а когда отправилась домой, заблудилась и ехала всю ночь, километров 50 - 60 наездила. Заднее колесо у велосипеда спустило, поэтому его уже вела рядом.

Прибывшие коллеги милиционера забрали уставшего ребенка и завезли домой.

Нашлась и другая пропавшая девушка - 19-летняя минчанка Анастасия Крезо. 8 июля она ушла из дома и не вернулась. Милиционеры выяснили, что девушка находится в России, с ней все в порядке.

Тем временем продолжаются поиски 15-летней девушки, воспитанницы детского дома. Алина Гавранина 16 июля ушла из детдома №7 «СемьЯ» в Минске. В учреждение девушка так и не вернулась, где она сейчас - неизвестно.

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