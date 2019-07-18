Лукашенко об интеграции с Россией: «Ряд конкретных вопросов надо решить в ближайшее время»

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Президент Беларуси на Форуме регионов в Санкт-Петербурге рассказал о принципиальных договоренностях с президентом России в интерграционных вопросах. Александр Лукашенко отметил, что в декабре исполнится 20 лет подписанию Договора о создании Союзного государства. По словам белорусского президента, сейчас правительственные группы активно работают над углублением интеграции.

- У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договоренности в этом плане, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В то же время есть целый ряд конкретных существенных вопросов, «решить их необходимо в ближайшее время», заявил президент Беларуси.

По словам российского лидера, обе страны строят отношения на принципах добрососедства и с учетом интересов друг друга. Владимир Путин снова подчеркнул, что «Беларусь - ближайший союзник и стратегический партнер».

Президент России назвал цифры: в прошлом году белорусско-российский товарооборот вырос почти на 10% и достиг 35,5 млрд. долларов.

- Мы гордимся общими успехами и достижениями в самых разных областях и помним о тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли, - считает Путин.