2019-07-19T10:56:30+03:00
Спорт
КП Беларусь

Лига Европы. «Шахтер» сыграет с «Эсбьергом», «Витебск» и «Динамо» выбыли из розыгрыша

Динамовцы впервые за 14 лет выбыли из еврокубка уже в первом раунде
Владимир КРИУЛИН
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"Динамо" Минск неожиданно допустило осечку в матче с "Лиепаей"."Динамо" Минск неожиданно допустило осечку в матче с "Лиепаей".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В четверг белорусские клубы провели ответный матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Минское «Динамо» в домашнем матче уступило «Лиепаи» из Латвии – 1:2. После гостевой ничьи 1:1 устроила бы и домашняя ничья 0:0. Хоть главный тренер Сергей Гуренко и говорил, что играть будут только на победу, матч не задался с самого начала – пропустили уже на 10-й минуте. Свои редкие голевые моменты динамовцы не реализовали, а во втором тайме пропустили еще раз. В концовке получилось лишь забить гол престижа. Впервые за 14 лет минское «Динамо» выбывает из розыгрыша еврокубков уже в первом раунде.

«Витебск» дома сыграл вничью 1:1 с финским КуПС и завершил выступление в турнире (в гостях проиграли 0:2). Солигорский «Шахтер» в гостях обыграл мальтийский «Хибернианс» - 1:0 и вышел в следующий раунд, где сыграет с датским «Эсбьерг» (первый матч в Солигорске 25 июля в 20.00).

БАТЭ 24 июля в 20.00 сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с норвежским «Русенбргом».

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