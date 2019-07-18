2019-07-18T17:43:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель Porsсhe избил в центре Минска доставщика пиццы

Не поделили дорогу: конфликт произошел из-за аварийной ситуации на проезжей части
Павел МИЦКЕВИЧ
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Водитель Porsсhe избил в центре Минска доставщика пиццы. Фото: ГУВДВодитель Porsсhe избил в центре Минска доставщика пиццы. Фото: ГУВД
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На проспекте Пушкина в Минске водитель Porsсhe Cayenne избил другого водителя бейсбольной битой. Об инциденте в милицию сообщил пострадавший, 21-летний доставщик пиццы. Между ним и водителем Porsсhe произошел конфликт из-за аварийной ситуации на проезжей части - проще говоря, не поделили дорогу.

- Злоумышленнику решил «проучить» водителя Daewoo Matiz. Фигурант, воспользовавшись тем, что на перекресте загорелся запрещающий сигнал светофора, вышел из машины, достал из багажника автомобиля бейсбольную биту и нанес не менее трех ударов по голове потерпевшего через открытое окно автомобиля, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сыщики Центрального РУВД нашли и задержали 36-летнего хулигана. Оказалось, что его уже не раз судили, в том числе за незаконный оборот наркотиков в России. А на момент совершения нового преступления минчанин был лишен прав. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя Porsсhe.

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