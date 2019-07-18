2019-07-18T18:22:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске вычислили пенсионерку, осквернившую духовную академию

Женщина испортила историческое здание на Зыбицкой
Надежда БУТОВИЧ
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Минчанка сказала, что испортила здание из-за неприязни к церкви. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Минчанка сказала, что испортила здание из-за неприязни к церкви. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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«Комсомолка» ранее сообщала, о ЧП в центре города, когда пенсионерка вылила на охраняемое законом здание жидкость похожую на масло.

Несколько месяцев ушло у правоохранителей на розыск злоумышленницы. И вот в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что пожилую хулиганку удалось вычислить.

Подозреваемой оказалась 55-летняя ранее судимая минчанка. В милиции женщина не стала отрицать, что осквернение историко-культурной ценности – ее рук дело.

– Пойти на преступление фигурантку, как она сама рассказала, вынудило неприязненное отношение к церкви, – пояснили в пресс-службе.

На данный момент дело передано на правовую оценку. Если преступление будет признано надругательством на историческими ценностями, пенсионерке может грозить наказание вплоть до ареста.

Сотрудники столичной милиции выражают благодарность неравнодушным гражданам, которые помогли в раскрытии преступления.

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