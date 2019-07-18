2019-07-18T18:42:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове у женщины застряла рука в дозаторе для глазированных сырков

Чтобы освободить пострадавшую, потребовалась помощь спасателей
Надежда БУТОВИЧ
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Работницу с различными травмами доставили в больницу. Фото: МЧС.Работницу с различными травмами доставили в больницу. Фото: МЧС.
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Серьезное ЧП на производстве глазированных сырков в Борисове произошло в среду, 17 июля, информируют в пресс-службе МЧС.

Звонок спасателям поступил около 13.40 часов. Работники пищевого предприятия на улице Строителей сообщили о том, что у сотрудницы застряла рука в технологическом оборудовании.

– Прибывшие по вызову сотрудники МЧС выяснили, что во время мойки оборудования у работницы предприятия, укладчика-упаковщика, застряла рука в дозаторе творожной массы. Для того, чтобы извлечь руку «из ловушки» потребовался специнструмент и бензорез, – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшей работнице потребовалась помощь медиков. С различными травмами ее госпитализировали в Борисовскую райбольницу.

По факту произошедшего происшествия правоохранители проведут разбирательство на предмет соблюдения на производстве необходимых требований и рекомендаций техники безопасности и охраны труда.

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