В Новополоцке мужчина с ножницами заставил продавца цветочного магазина отдать ему 1 рубль

Грабителя задержали и могут посадить на 10 лет

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Необычный криминальный инцидент случился в Новополоцке 16 июля сообщают в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

К правоохранителям обратилась сотрудница одного из цветочных павильонов города. Флорист заявила, что ее ограбил неизвестный мужчина. Он вошел в торговую точку около 14.30 часов, схватил с прилавка ножницы и, угрожая расправой, стал требовать выдать ему из кассы деньги – 1 рубль.

– Женщина испугалась, открыла кассу и вынула из нее монету. Получив желаемое преступник скрылся, а пострадавшая позвонила в милицию, – рассказали в пресс-службе.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался безработный 50-летний горожанин. На дело «криминалитет» пошел в сильном подпитии и без особого плана. Свои действия он объяснить толком не смог.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое. Максимально его могут приговорить к 10 годам заключения.