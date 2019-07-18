2019-07-18T19:35:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Убил знакомого ножом во время ссоры, оставил тело во дворе и пошел спать»: трагедия в Смолевичах

По подозрению в убийстве 23-летнего мужчины задержан 49-летний каменщик
Надежда БУТОВИЧ
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Во время ссоры мужчина всадил погибшему нож в шею. Фото: УСК по Минской области.Во время ссоры мужчина всадил погибшему нож в шею. Фото: УСК по Минской области.
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Трагедия произошла в Смолевичах 30 июня, сообщают в пресс-службе УСК по Минской области.

В милицию обратилась местная жительница, которая сказала, что выйдя из дому, увидела на подворье мертвого человека. Выбывшие на место следователи обнаружили на теле убитого следы криминального характера.

– Затем правоохранителям удалось оперативно установить личность жертвы – это был 23-летний уроженец Брестской области. В Смолевичах погибший трудился грузчиком на местном предприятии, жил на съемной квартире, – уточнили в пресс-службе.

Также на месте происшествия было найдено орудие убийства – нож. Далее следователям оставалось лишь выяснить, что предшествовало гибели мужчины?

Как оказалось, накануне хозяин дома, встретив на улице погибшего и еще одного знакомого, пригласил всех выпить у себя. Мужчины сидели во дворе в беседке, выпивали, а потом между потерпевшим и хозяином, 49-летним каменщиком, вспыхнул конфликт. Недолго думая, каменщик схватился за нож и всадил молодому человеку лезвие в шею. Поняв, что произошло, второй гость сбежал, а хозяин, бросив потерпевшего умирать, пошел в дом и лег спать. Утром жене он соврал, что убийство совершил не он.

Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

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