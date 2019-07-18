В Бресте женщина на Renault Duster сбила 10-летнюю девочку

Изменить размер текста: A A

О ДТП с участием пешехода, произошедшем в областном центре в среду, 17 июля, информируют в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Авария произошла в среду днем, примерно в 15.45 часов, на улице Кирова. За рулем кроссовера «Рено Дастер» была 36-летняя местная жительница. Брестчанка ехала на автомобиле по дворовой территории, как внезапно прямо под колеса авто выбежала 10-летняя девочка.

– Автоледи совершила наезд на ребенка, не успев затормозить. Как удалось выяснить, школьница выбежала на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля, – уточнили в пресс-службе.

В аварии маленькая брестчанка получила серьезные травмы. Ее с повреждениями различной степени тяжести медики доставили в травматологию детской облбольницы Бреста.

По факту произошедшего ДТП правоохранители проводят проверку.