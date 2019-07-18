Видеофакт. В Гомельском районе во время погони опрокинулся мотоциклист с двумя детьми

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Авария произошла на территории Гомельского района во вторник, 16 июля, сообщают в пресс-службе УВД областного исполкома.

Примерно в 12.00 часов на автотрассе направлением Долгосье – Васильево сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоциклиста с двумя детьми – все ехали без шлемов.

– Увидев инспекторов, мужчина за рулем байка попробовал скрыться. Он тут же свернул на проселочную песчаную дорогу и прибавил скорости. При этом дорога была с резким поворотом, мотоциклисту не удалось скрыться от преследования ГАИ. Спустя пару десятков метров мужчина не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся, – рассказали в пресс-службе.

К счастью, никто в аварии не пострадал. Двух сыновей мужчины: 10-летнего и двухлетнего мальчиков передали бабушке. На горе-отца правоохранители составили пять административных протоколов.

– Выяснилось, что сельчанин, перевозивший на мотоцикле маленьких детей, подвергая их жизни опасности, уже был лишен права управления ТС. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя, – пояснили правоохранители.