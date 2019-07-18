В Гомельском районе с помощью автовышки спасли аиста, повисшего вниз головой

Аист запутался в веревке и повис на собственном гнезде. Фото: sozhnews.by.

Птица застряла лапой в веревке и не могла сама спастись

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ЧП с птицей – мирным символом Беларуси произошло в деревне Климовка в Гомельском районе, сообщает районная газета «Маяк».

Местные жители заметили, как один из подросших аистят – повис на веревке вниз головой из гнезда.

– Наверное, аисты принесли веревку вместе с веточками, когда отстраивали гнездо, а птенец теперь запутался и не может выбраться, – решили сельчане и обратились в сельисполком.

Так как гнездо находится на водонапорной башне, спасти птицу оказалось непростой задачей. Помощь оказали в «Гомельском райжилкомхозе» – прибыла автовышка, и специалисты коммунального предприятия, аккуратно высвободили изнемогающего аиста из плена.

Обессиленную птицу поселили во дворе местных жителей. Фото: sozhnews.by.

– Однако у птицы была до кости стерта лапка, запутавшаяся в веревке. И птица так долго и безрезультатно билась на высоте, что совсем обессилела, – рассказали очевидцы.

Далее неподвижную птицу передали ветеринару Александру Кириенко, который обработал и перевязал поврежденную лапку. Пока аиста не отпустили на волю, ему требуется реабилитация и полноценное питание.

– Когда аистенок окрепнет, мы вернем его в естественную среду обитания, – уверил ветврач.

Пока же поселили спасенного аиста во дворе сельчанина Александра Виноградова, недалеко от родного гнезда. Местные рыболовы с удовольствием приносят на подкорм «воспитанника» свежевыловленную речную рыбу.