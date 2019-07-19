В Витебском районе такси столкнулось с лосем, пострадал подросток

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15-летний подросток пострадал в результате аварии в Витебском районе. Это случилось 21 июня.

- 28-летний водитель, управляя автомобилем Renault Megane, ехал по 105-му километру автодороги М-8 Граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута). Около 22 часов 46 минут автомобиль наехал на лося, который перебегал проезжую часть, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Водитель в момент аварии был трезв.

Следователи ищут очевидцев аварии. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах ДТП, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44, звонить можно круглосуточно.