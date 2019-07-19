Молодой мужчина бродил по Минску голым

Его задержали и отправили в больницу

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В Минске на Партизанском проспекте милиция задержала голого мужчину. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на Твиттер-аккаунт ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину без одежды обнаружили на одном из остановочных пунктов общественного транспорта. Это произошло вечером 18 июля. Обнаженный молодой человек вел себя неадекватно. Сотрудники милиции задержали его и доставили в больницу для обследования и лечения. Правоохранительные органы проводят проверку по этому факту.