2019-07-19T11:49:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилевском районе летали крыши и падали деревья

Спасателям пришлось 18 раз выезжать на оказание технической помощи
Алиса МИЕЛОФОН
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Непогода валила деревья и сносила крыши в Могилевском районе. Фото: Чп Беларусь/Будь в курсе, Вконтакте.Непогода валила деревья и сносила крыши в Могилевском районе. Фото: Чп Беларусь/Будь в курсе, Вконтакте.
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18 июля непогода создала много проблем в Могилевском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, спасателям за сутки пришлось совершить 18 выездов, чтобы оказать техническую помощь.

Из-за сильного ветра (скорость его, по данным метеорологов, составляла семь метров в секунду) в Могилевском районе были повреждены кровли семи частных жилых домов. Пострадали также десять дачных домов и семь хозяйственных построек на частных подворьях, ветер ломал и валил деревья.

Могилёвский район, деревня Будище. Последствия урагана. Источник: ЧП Беларусь Будь в курсе!

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