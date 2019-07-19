Не пустили в автобус без билета - разбил булыжником стекло

Хулиган разбил булыжником стекло в автобусе, потому что его отказались везти бесплатно. Фото: УВД.

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В Орше мужчина разбил стекло в рейсовом автобусе. Автобус стоял на конечной остановке маршрута. Пассажир среднего возраста отказался платить за проезд. Из-за этого между ним и экипажем автобуса разгорелся конфликт. Везти бесплатно мужчину отказались.

- Несостоявшийся пассажир решил отомстить за сорванную поездку. Он взял булыжник и бросил его в автобус. От удара у МАЗа оказалось повреждено боковое стекло, стоимостью 200 рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Разбив стекло, хулиган сбежал, а работники автопарка вызвали милицию. Сотрудникам уголовного розыска Оршанского РУВД вскоре удалось задержать подозреваемого. Это оказался ранее неоднократно судимый 65-летний житель райцентра. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь ("Хулиганство").