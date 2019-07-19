Молодоженам подарили фальшивые доллары

Доллары, которые мужчина получил в подарок на свадьбу, оказались фальшивыми. Фото: УГКСЭ по Брестской области.

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Фальшивыми долларами наделил молодоженов из Бреста кто-то из гостей. Обман раскрылся, когда молодой муж понес деньги в банк, чтобы обменять их на белорусские рубли.

- 39-летний мужчина хотел обменять купюру достоинством 100 долларов. Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы. Как пояснил брестчанин, данную купюру он получил от родственников на свадьбе в качестве подарка. Кто конкретно подарил, он не помнит. Мужчина и не догадывался, что 100 долларовая банкнота может быть поддельной, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Эксперты проверили подозрительную купюру, оказалось, что ее изготовили способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак на купюре имитированы.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).