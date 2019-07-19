2019-07-19T14:26:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Появилось фото записки, которую оставили рядом с брошенной в туалете новорожденной девочкой

Малышку подкинули в туалет одного из корпусов Гомельской областной клинической больницы
Григорий ГРИБОВ
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Записка, которую оставили в туалете новорожденной девочкой. Фото: СК РБ.Записка, которую оставили в туалете новорожденной девочкой. Фото: СК РБ.
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Новорожденную девочку подкинули в больницу четыре дня назад. Ее нашли работники больницы в раковине туалета:

- В оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы о том, что в туалете общего пользования в холле здания в раковине обнаружена новорожденная девочка. Рядом находился пакет с детскими вещами. Предположительный возраст ребенка - 5 дней, ее состояние оценивается как стабильное, сообщали в МВД.

Сегодня, 19 июня, Следственный комитет опубликовал фото записки, которую нашли рядом с малышкой. На бумаге от руки печатными буквами написана информация, что ребенок родился 9 июля 2019 года в 12.30. Предположительно, ее написала мать ребенка. Ее ищут до сих пор. Информацию по данному поводу можно сообщить в милицию по телефону 102.

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