МИД России: компенсации Минску за налоговый маневр не будет

Этот налоговый маневр обошелся Беларуси в 3,5 миллиарда долларов, а до 2024 года Беларусь может потерять 11 миллиардов

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- «Налоговый маневр» - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно, цитирует РИА Новости заместителя главы МИДа России Григория Карасина.

Напомним, Александр Лукашенко в конце минувшего года заявлял, что из-за налогового маневра, который проводит Россия, Беларусь уже три года несет убытки. Как отмечал в начале июля посол республики Владимир Семашко, сохранение существующего порядка взаимоотношений с Россией в нефтяной сфере с учетом налогового маневра для Беларуси может оказаться неподъемным. По приблизительным подсчетам, этот налоговый маневр обошелся Беларуси почти в 3,5 миллиарда долларов, а до 2024 года Беларусь в общей сложности может потерять 10,8 миллиарда долларов.

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