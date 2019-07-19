В Минске мужчина поджег офис, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: СК РБ.

Все из-за того, что накануне он поссорился с директором фирмы

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По данным следствия, 1 июля мужчина пришел в один из офисов на улице Бельского в Минске, поджег входную дверь и убежал. Пожар испортил и уничтожил вещи организации, расположенной в данном офисном помещении.

Через несколько часов мужчину задержали милиционеры. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина. В ходе допроса он рассказал, что у него был конфликт с директором организации, на почве которого он и решил поджечь дверь.

Теперь мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества общественно опасным способом» Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.