2019-07-19T15:24:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске мужчина поджег офис, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

Все из-за того, что накануне он поссорился с директором фирмы
Григорий ГРИБОВ
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В Минске мужчина поджег офис, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: СК РБ.В Минске мужчина поджег офис, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: СК РБ.
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По данным следствия, 1 июля мужчина пришел в один из офисов на улице Бельского в Минске, поджег входную дверь и убежал. Пожар испортил и уничтожил вещи организации, расположенной в данном офисном помещении.

Через несколько часов мужчину задержали милиционеры. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина. В ходе допроса он рассказал, что у него был конфликт с директором организации, на почве которого он и решил поджечь дверь.

Теперь мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества общественно опасным способом» Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

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