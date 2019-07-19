2019-07-19T15:38:08+03:00
Общество
КП Беларусь

На Браславщине поймали лжемилиционера – он пил вино на улице

Теперь следователи ищут, где он взял милицейскую форму
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
На Браславщине поймали лжемилиционера – он пил вино на улице. Фото носит иллюстративный характер.На Браславщине поймали лжемилиционера – он пил вино на улице. Фото носит иллюстративный характер.
Изменить размер текста:

Все случилось в деревне Рубеж – это в Браславском районе Витебской области. Сотрудники департамента охраны МВД задержали местного 49-летнего мужчину. Он был в милицейских брюках и куртке с сержантскими погонами, а еще – в милицейской фуражке.

- При этом он распивал вино, - уточняет группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В результате на мужчину составили сразу два протокола. Один – за распитие спиртного в общественном месте. По этой статье штраф может составить до 200 рублей. Второй протокол – за незаконное ношение милицейской формы, не причинившее существенного вреда гражданам. Тут штраф может составить до 500 рублей с конфискацией формы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске мужчина поджег офис, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
МИД России: компенсации Минску за налоговый маневр не будет
Появилось фото записки, которую оставили рядом с брошенной в туалете новорожденной девочкой
Молодоженам подарили фальшивые доллары
Не пустили в автобус без билета - разбил булыжником стекло
В Могилевском районе летали крыши и падали деревья
Лига Европы. «Шахтер» сыграет с «Эсбьергом», «Витебск» и «Динамо» выбыли из розыгрыша
Молодой мужчина бродил по Минску голым
В Витебском районе такси столкнулось с лосем, пострадал подросток
В Гомельском районе с помощью автовышки спасли аиста, повисшего вниз головой
Видеофакт. В Гомельском районе во время погони опрокинулся мотоциклист с двумя детьми
В Бресте женщина на Renault Duster сбила 10-летнюю девочку
«Убил знакомого ножом во время ссоры, оставил тело во дворе и пошел спать»: трагедия в Смолевичах
В Новополоцке мужчина с ножницами заставил продавца цветочного магазина отдать ему 1 рубль
В Борисове у женщины застряла рука в дозаторе для глазированных сырков
В Минске вычислили пенсионерку, осквернившую духовную академию
Водитель Porsсhe избил в центре Минска доставщика пиццы
Лукашенко об интеграции с Россией: «Ряд конкретных вопросов надо решить в ближайшее время»
Проехала не в ту сторону 60 км. Нашлась пропавшая 15-летняя девочка
18 тыс. белорусов покусали клещи
Фотофакт: в минском кафетерии продаются огурцы по цене мяса
Спасатель погиб на озере в Чашникском районе
В выходные в Беларусь вернется жара, но ненадолго
Белорусов призвали оплатить долг за электроэнергию жены Рыгора Бородулина
В Иваново судили мужчину, который хотел украсть награды ветерана
Официально: сотрудник СК, которого нашли мертвым в Бресте, был в отпуске
В Бресте застрелился сотрудник Следственного комитета
Решение по отмене роуминга между Россией и Беларусью перенесли на август