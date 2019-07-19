На Браславщине поймали лжемилиционера – он пил вино на улице

Изменить размер текста: A A

Все случилось в деревне Рубеж – это в Браславском районе Витебской области. Сотрудники департамента охраны МВД задержали местного 49-летнего мужчину. Он был в милицейских брюках и куртке с сержантскими погонами, а еще – в милицейской фуражке.

- При этом он распивал вино, - уточняет группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В результате на мужчину составили сразу два протокола. Один – за распитие спиртного в общественном месте. По этой статье штраф может составить до 200 рублей. Второй протокол – за незаконное ношение милицейской формы, не причинившее существенного вреда гражданам. Тут штраф может составить до 500 рублей с конфискацией формы.