2019-07-19T16:57:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Поезд Пинск - Брест насмерть сбил велосипедиста

Это был 54-летний житель Пинского района
Григорий ГРИБОВ
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Поезд Пинск - Брест насмерть сбил велосипедиста.Поезд Пинск - Брест насмерть сбил велосипедиста.
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По информации УИОС МВД, сельчанин переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся грузовым поездом. На крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Похожая трагедия накануне произошла под Минском - на станции Озерище. Машинист грузового поезда сообщением Минск - Борисов применил экстренное торможение и подал сигналы. Мужчина на это не среагировал и скончался на месте.

С начала года на железной дороге Беларуси погибли 38 человек и 17 были травмированы.

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