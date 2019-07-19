2019-07-19T17:24:54+03:00
Общество
КП Беларусь

20 июля на белорусско-литовской границе могут быть большие очереди

Об этом предупреждает литовская сторона
Григорий ГРИБОВ
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20 июля на белорусско-литовской границе могут быть большие очереди.20 июля на белорусско-литовской границе могут быть большие очереди.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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По информации литовцев, 20 июля в промежутке между 9.00 и 18.30 в пунктах пропуска, находящихся на белорусско-литовской границе, не будут работать информационные системы. Это необходимо для проведения профилактических работ по обновлению программных продуктов. Вследствие этого прием транспорта литовской стороной будет осуществляться не очень регулярно.

Тех, кто намеревается пересекать границу в пунктах пропуска Бенякони, Каменный Лог, Котловка или Привалка, просят учитывать эту информацию.

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