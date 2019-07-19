В Минске продавец iPhone воровал смартфоны с работы и продавал их

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Воришку обнаружили сотрудники одной из столичных компаний-дистрибьюторов Apple, сообщают в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома. Они просматривали записи камер наблюдения и увидели, как один из сотрудников взял из коробки смартфон, положил его в рюкзак и унес с собой. Продавцы обратились в милицию.

– Выяснилось, что подозреваемый – 22-летний консультант, работал в компании около года, с июня 2018 года. За это время он украл три дорогостоящих «Айфона»: один из зала, а еще два – со склада. Общий ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Украденные смартфоны злоумышленник потом продавал на различных онлайн-площадках. Деньги он затем тратил по своему усмотрению. Сообщается также, что молодой человек проживает в Осиповичах, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Материалы дела переданы на правовую оценку.