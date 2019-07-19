В Гомеле мужчина украл сумку инкассатора с крупной суммой наличности

Мужчина зашел в служебное помещение магазина и украл деньги из сейфа. Фото: стоп-кадр.

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Кража произошла в четверг, 18 июля, в областном городе, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Вечером неизвестный мужчина проник в служебное помещение торгового объекта, располагающегося на проспекте Ленина. В кабинете воришка бегло огляделся, а заметив сейф, стал искать от него ключ. Он заглянул в несколько полок, а потом взял ключ с полки, расположенной на уровне глаз. Замок открылся и мужчина взял из сейфа инкассаторскую сумку с деньгами – свернул ее и спрятал под курткой, поспешил выйти.

– Внутри похищенной сумки находилась крупная сумма наличности. Кражи произошла в момент, когда еще был торговый зал магазина, – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сумма похищенного пока не разглашается. Подозреваемого объявили в розыск.

Если вы узнали человека на видео – позвоните в милицию по номеру 102.