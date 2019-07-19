2019-07-19T19:11:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле мужчина украл сумку инкассатора с крупной суммой наличности

Преступника объявили в розыск
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина зашел в служебное помещение магазина и украл деньги из сейфа. Фото: стоп-кадр.Мужчина зашел в служебное помещение магазина и украл деньги из сейфа. Фото: стоп-кадр.
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Кража произошла в четверг, 18 июля, в областном городе, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Вечером неизвестный мужчина проник в служебное помещение торгового объекта, располагающегося на проспекте Ленина. В кабинете воришка бегло огляделся, а заметив сейф, стал искать от него ключ. Он заглянул в несколько полок, а потом взял ключ с полки, расположенной на уровне глаз. Замок открылся и мужчина взял из сейфа инкассаторскую сумку с деньгами – свернул ее и спрятал под курткой, поспешил выйти.

– Внутри похищенной сумки находилась крупная сумма наличности. Кражи произошла в момент, когда еще был торговый зал магазина, – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сумма похищенного пока не разглашается. Подозреваемого объявили в розыск.

Если вы узнали человека на видео – позвоните в милицию по номеру 102.

Неизвестный украл инкассаторскую сумку из сейфа.Вчера вечером неизвестный проник в служебное помещение магазина, расположенного в г. Гомеле. Мужчина нашел штатный ключ, открыл сейф и похитил инкассаторскую сумку. Внутри находилась крупная сумма денег. Если вы узнали человека, изображенного на видео, владеете информацией по факту совершения кражи, сообщите об этом по телефонам: +375 232 607257, +375 232 603249 или 102.

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