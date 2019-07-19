2019-07-19T19:35:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Осиповичами 81-летний пенсионер на мопеде врезался в авто на обочине

Во время аварии шел проливной дождь
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за грозы пенсионер не увидел припаркованный автомобиль. Фото: УВД Могилевского облисполком.Из-за грозы пенсионер не увидел припаркованный автомобиль. Фото: УВД Могилевского облисполком.
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О серьезном ДТП с участием мотоциклиста, произошедшем в Осиповичском районе, информируют в пресс-службе УВД Могилевского областного исполкома.

Аварии случилась днем в четверг, 18 июля. На автомобильной дороге направлением МинскГомель произошло столкновение между мопедом и припаркованным на обочине универсалом. Примерно в 15.20 часов на 95 километре автомагистрали проезжал на мопеде Melaguti Centro 81-летний житель районного центра. В какой-то момент мужчина отвлекся от управления и не заметил стоявший на обочине справа по ходу движения легковой Volkswagen.

– Пожилой водитель мопеда не учел погодных условий – проливного дождя, из-за чего и отвлекся от управления, – предварительно информируют правоохранители.

С многочисленными травмами горожанина доставили в ближайшую больницу.

По факту произошедшего ДТП Госавтоинспекцией проводится проверка.

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