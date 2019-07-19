2019-07-19T20:09:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Третья смерть на железной дороге за двое суток: ЧП по Жлобином

Под колесами товарняка погиб мужчина
Надежда БУТОВИЧ
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Тело погибшего было найдено рядом с настилом через железнодорожные пути. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Тело погибшего было найдено рядом с настилом через железнодорожные пути. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Ранее «Комсомолка» сообщала о двух несчастных случаях на железной дороге произошедших в последние дни. Под колесами поездов погибли два мужчины, несчастные случаи произошли под Минском и на территории Пинского района.

И вот стало известно о еще одной похожей трагедии. Очередное ЧП на железной дороге произошло в Жлобинском районе, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное происшествие случилось в пятницу, 19 июля. Днем рядом с Красным Берегом – железнодорожной станцией под товарняк попал мужчина. Грузовой состав сбил 57-летнего местного жителя в тот момент, когда он переходил через железнодорожные пути. Тело погибшего было обнаружено недалеко от пешеходного настила через пути.

– О смертельном инциденте сообщила фельдшер. По факту происшествия проводится проверка, – сообщили правоохранители.

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