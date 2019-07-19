2019-07-19T20:47:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

86-летняя бабушка заявила в милицию на 15-летнего внука из-за сломанного костыля

Пожилая женщина и подросток разругались по вине… горячего чая
Надежда БУТОВИЧ
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Нравоучения от старшего поколения закончились двумя заявлениями в милицию. Фото: pixabay.com.Нравоучения от старшего поколения закончились двумя заявлениями в милицию. Фото: pixabay.com.
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Последствия семейного конфликта разбирают правоохранители Вилейского РОВД, сообщает ресурс kraj.by.

Конфликт поколений произошел в деревне Порса в среду, 17 июля. Вечером, ночуя у бабушки, 15-летний внук-горожанин за ужином поставил чашку с горячим чаем на стол. Старушка возмутилась, мол, кружку на стол ставить нельзя – останутся белые круги, а вместе с бытовыми поучениями, стала наставлять подростка, как стоит жить.

– Парень вспыхнул, начал грубить бабушке, они разругались. В порыве ссоры 86-летняя пенсионерка швырнула в неблагодарного отпрыска костылем. Парень рассердился схватил костыль и что есть сил треснул им о стену. Деревяшка разломалась – бабушка обратилась к правоохранителям, – сообщают в пресс-службе.

На несовершеннолетнего дебошира пенсионерка написала два заявления. Парня привлекут к ответственности за причинение страданий родственнику и умышленную порчу имущества. Максимально ему грозят по 10 базовых величин за каждое правонарушение.

Бабушка утверждает, что нанесенный ей урон – составил 40 рублей. Но дело, конечно, не только в сломанной «клюке»…

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